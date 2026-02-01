Formation Chants d’oiseaux Bessais-le-Fromental

Formation Chants d’oiseaux

Goule Bessais-le-Fromental Cher

Début : Samedi 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-30

Apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.

L’ADATER vous propose de vous initier aux chants d’oiseaux au cours de plusieurs séances. sur réservation 5 .

Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

English :

Learn to recognize bird songs.

