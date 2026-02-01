Formation Chants d’oiseaux Bessais-le-Fromental
Formation Chants d’oiseaux Bessais-le-Fromental samedi 21 février 2026.
Formation Chants d’oiseaux
Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-30
Apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux.
L’ADATER vous propose de vous initier aux chants d’oiseaux au cours de plusieurs séances. sur réservation 5 .
Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
Learn to recognize bird songs.
