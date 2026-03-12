Formation Communication-Reliance Salle des fêtes Jonquières

Formation Communication-Reliance

Salle des fêtes 4 Rue de l’Eglise Jonquières Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-08 2026-06-05 2026-07-18

Développez votre écoute, clarifiez vos relations et libérez les blocages émotionnels. Un parcours pratique pour mieux comprendre et répondre à vos besoins et ceux des autres comme pour ceux qui sont privés de la parole (autisme, Alzheimer…)

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Salle des fêtes 4 Rue de l’Eglise Jonquières 81440 Tarn Occitanie +33 6 70 75 16 19 line.alayrac@orange.fr

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English :

Develop your listening skills, clarify your relationships and free yourself from emotional blockages. A practical course to help you better understand and respond to your own needs and those of others, including those deprived of speech (autism, Alzheimer’s…)

L’événement Formation Communication-Reliance Jonquières a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout