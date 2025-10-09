Formation « Communiquer au-delà des mots » Maison diocésaine Saint-Clair Nantes

Formation « Communiquer au-delà des mots » Maison diocésaine Saint-Clair Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 09:30 – 16:30

Participation libre Senior, Tout public

La pastorale de la santé vous invite à une formation « Communiquer au-delà des mots avec des personnes souffrant de troubles cognitifs » le jeudi 9 octobre 2025 de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair avec Elsa Dehne Garcia, psychologue clinicienne. Cette journée propose une approche psychologique du vieillissement, une sensibilisation à la maladie d’Alzheimer ainsi que des points de repères pour l’accompagnement. A l’intention des proches aidants, professionnels de la santé et du milieu médico-social, tout bénévole visitant des personnes à l’hôpital, en établissements de santé, EHPAD, centre médico-social, ou à domicile. Sur inscription

Maison diocésaine Saint-Clair Nantes Nord Nantes 44300

06 60 06 00 46