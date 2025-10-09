Formation « Communiquer au-delà des mots » Maison diocésaine Saint-Clair Nantes

Formation « Communiquer au-delà des mots » Jeudi 9 octobre, 09h30 Maison diocésaine Saint-Clair Loire-Atlantique

Participation libre

Début : 2025-10-09T09:30 – 2025-10-09T16:30

Fin : 2025-10-09T09:30 – 2025-10-09T16:30

La pastorale de la santé vous invite à une formation « Communiquer au-delà des mots avec des personnes souffrant de troubles cognitifs » le jeudi 9 octobre 2025 de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine Saint-Clair avec Elsa Dehne Garcia, psychologue clinicienne.

Cette journée propose une approche psychologique du vieillissement, une sensibilisation à la maladie d’Alzheimer ainsi que des points de repères pour l’accompagnement.

A l’intention des proches aidants, professionnels de la santé et du milieu médico-social, tout bénévole visitant des personnes à l’hôpital, en établissements de santé, EHPAD, centre médico-social, ou à domicile.

Sur inscription

Maison diocésaine Saint-Clair 7 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 06 00 46 »}, {« type »: « email », « value »: « santeformation44@nantes.cef.fr »}]

Communiquer au-delà des mots avec des personnes souffrant de troubles cognitifs senior sénior

Diocèse de Nantes