Formation comprendre la neige et les avalanches Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Formation comprendre la neige et les avalanches

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Formation Anena

Cette conférence propose un temps d’apports et de révision des connaissances essentielles pour mieux comprendre la neige et les avalanches, et adopter une pratique plus sûre en terrain enneigé.

En croisant les bases de la nivologie et les principes de prévention du risque, elle donne des clés concrètes pour observer, analyser et mieux décider face aux conditions rencontrées en montagne l’hiver.

Inscription en ligne obligatoire auprès de la Maison de la Montagne. .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Anena training

This conference provides an opportunity to learn and review the essential knowledge needed to better understand snow and avalanches, and adopt safer practices in snow-covered terrain.

By combining the basics of snow science with the principles of risk prevention, it provides concrete keys to observing, analyzing and making better decisions in the face of winter mountain conditions.

