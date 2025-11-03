Formation Conducteur d’Équipement Industriel (CEI) Une formation qualifiante, rémunérée et tournée vers l’emploi ! Epagny Metz-Tessy – Agence MEYTHET Épagny Metz-Tessy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T13:00:00+01:00

C’est un poste clé dans de nombreux secteurs : industrie, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique Le CEI assure la conduite et le bon fonctionnement des lignes de production : -Il prépare, approvisionne et lance la fabrication, -Réalise les réglages, la mise en cadence et le contrôle qualité, -Pilote les machines automatisées, -Effectue la maintenance de premier niveau, -Veille au respect des règles de sécurité et d’hygiène. Objectif : acquérir des compétences opérationnelles pour intégrer r

Epagny Metz-Tessy – Agence MEYTHET 74370 Epagny Metz-Tessy Épagny Metz-Tessy 74370 Metz-Tessy Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

