Formation : connaissance de la carcasse et de sa découpe, Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B), Vescovato

Formation : connaissance de la carcasse et de sa découpe 9 et 10 mars Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B) Haute-Corse

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00

Une nouvelle formation pour :

mieux comprendre comment la conduite du troupeau influence la qualité de la carcasse

connaitre les caractéristiques de la carcasse et sa découpe

Nos intervenants

Audrey CASTELLS, CARC animatrice Démarche IGP Veau de Corse

Mélina GIOVANETTI, CARC conseillère spécialisée en élevage bovin

Vincent MOISSET, boucher charcutier traiteur de formation, spécialiste des métiers de la viande

En lieu avec Audrey en vidéo :

https://youtu.be/bSzUGS19X1w

Optimiser la valorisation technique et économique des bovins par la connaissance de la carcasse et de sa découpe elevage bovin découpe