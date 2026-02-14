Formation : connaissance de la carcasse et de sa découpe, Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B), Vescovato
Formation : connaissance de la carcasse et de sa découpe, Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B), Vescovato lundi 9 mars 2026.
Formation : connaissance de la carcasse et de sa découpe 9 et 10 mars Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B) Haute-Corse
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T17:00:00+01:00
Une nouvelle formation pour :
- mieux comprendre comment la conduite du troupeau influence la qualité de la carcasse
- connaitre les caractéristiques de la carcasse et sa découpe
Nos intervenants
- Audrey CASTELLS, CARC animatrice Démarche IGP Veau de Corse
- Mélina GIOVANETTI, CARC conseillère spécialisée en élevage bovin
- Vincent MOISSET, boucher charcutier traiteur de formation, spécialiste des métiers de la viande
En lieu avec Audrey en vidéo :
https://youtu.be/bSzUGS19X1w
Chambre agriculture de Région Corse, Vescovato (2B) route du stade, 20215 Vescovato Vescovato 20215 Arena Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « https://corse.chambres-agriculture.fr/esse-accumpagnatu/furmazione/detail-des-formations/optimiser-la-valorisation-technique-et-economique-des-bovins-par-la-connaissance-de-la-carcasse-et-de-sa-decoupe#calendar »}] [{« data »: {« author »: « Chambres agriculture de Corse », « cache_age »: 86400, « description »: « Audrey pru00e9sente une nouvelle formation permettant de valoriser la carcasse. », « type »: « video », « title »: « Au cu0153ur du troupeau avec Audrey CASTELLS, conseillu00e8re u00e0 la chambre du2019agriculture de Ru00e9gion Corse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bSzUGS19X1w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bSzUGS19X1w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlX3WOUxPv0B2q5upm-Lpw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/bSzUGS19X1w »}]
Optimiser la valorisation technique et économique des bovins par la connaissance de la carcasse et de sa découpe elevage bovin découpe