Formation contre le harcèlement de rue : apprendre à réagir Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 19:30 –

Gratuit : oui Inscription obligatoire au 02 40 65 95 56. Adulte

Le temps fort de cette programmation sera un stand-up participatif organisé le mardi 24 mars à 19h, salle festive Les Pierres Blanches. Cette séance interactive permettra au public d’apprendre les bons réflexes pour intervenir face au harcèlement de rue, que l’on soit témoin ou victime.Les participantes et participants découvriront également l’application App-elles, un outil de sécurité personnelle pour les victimes ou témoins de violences ou situations dangereuses.Par ailleurs, deux expositions pour libérer la parole seront proposées :« L’exploitation des mineurs » Du 13 au 27 mars à la mairie – Entrée libre« Les Cyber Violences » – Du 23 au 27 mars à l’Animation Jeunesse Intercommunale – Entrée libreEn partenariat avec ResoNantes et le Conseil Départemental de Loire-AtlantiqueEn savoir plus sur le site de la ville : https://www.saint-jean-de-boiseau.fr/agenda/journee-internationale-des-droits-des-femmes-2/

Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches Saint-Jean-de-Boiseau 44640

02 40 65 80 09 http://www.saint-jean-de-boiseau.fr/ 02 40 65 95 56



Afficher la carte du lieu Espace festif et culturel Les Pierres-Blanches et trouvez le meilleur itinéraire

