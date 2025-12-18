Formation : création d’une newsletter Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous propose une initiation à l’usage du logiciel gratuit de diffusion de newsletter Mailchimp. Venez découvrir comment communiquer par mail aurpès de votre public.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous propose une initiation à l’usage du logiciel gratuit de diffusion de newsletter Mailchimp. Venez découvrir comment communiquer par mail aurpès de votre public.

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Inscription obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



