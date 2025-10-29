Formation « Créer et diffuser une newsletter avec MailChimp » – Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e organise une formation afin d’apprendre à crée votre newsletter.
Pré-requis :
Maîtrise de l’explorateur Windows et de la navigation Internet, ou avoir suivi le module « Initiation à l’informatique ».
Public visé :
Membres d’associations souhaitant développer leurs compétences en communication digitale.
Objectifs :
Cette formation vous permettra de découvrir les règles essentielles pour concevoir et diffuser une newsletter efficace. Vous apprendrez à créer, personnaliser et envoyer vos campagnes de communication par mail grâce au logiciel en ligne MailChimp.
Un atelier pratique pour maîtriser toutes les étapes, de la conception à l’envoi, afin de toucher efficacement votre public.
Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr
de 19h00 à 21h00
de 19h00 à 21h00
Public adultes.
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif