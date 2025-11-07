Formation « Créer un site internet pour son projet » – Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Formation « Créer un site internet pour son projet » – Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris vendredi 7 novembre 2025.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e organise une formation afin d’apprendre à crée votre site internet pour votre projet.

Vous souhaitez améliorer la visibilité de votre association et mieux communiquer avec votre public ?

Participez à cet atelier pour apprendre à concevoir et lancer facilement un site web avec WordPress, sans besoin de compétences techniques préalables.

Au programme : prise en main de l’outil, création pas à pas du site de votre association et découverte des bonnes pratiques pour l’animer et le faire vivre au quotidien.

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Créer un site internet pour son projet associatif avec WordPress

Le vendredi 07 novembre 2025

de 10h00 à 17h00

gratuit

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-07T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T17:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif