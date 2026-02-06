FORMATION DANS LA CHÂTAIGNERAIE Ventalon en Cévennes
FORMATION DANS LA CHÂTAIGNERAIE Ventalon en Cévennes dimanche 8 février 2026.
Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Venez en apprendre plus sur la préparation des porte-greffes et la récolte de greffons de châtaigniers. Comment choisir son porte-greffe? Comment bien préparer sa châtaigneraie ? Quand prendre les greffons ? Comment les choisir et comment les conserver ?
Ouvert à tous-tes, info et inscription par mail ou par téléphone
Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 66 77 28 33 chataigne@epidemains.org
English :
Learn more about preparing rootstocks and harvesting chestnut grafts. How to choose your rootstock? How to prepare your chestnut grove? When to take grafts? How to choose and store them?
Open to all, info and registration by e-mail or telephone
L’événement FORMATION DANS LA CHÂTAIGNERAIE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère