FORMATION DANS LA CHÂTAIGNERAIE

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez en apprendre plus sur la préparation des porte-greffes et la récolte de greffons de châtaigniers. Comment choisir son porte-greffe? Comment bien préparer sa châtaigneraie ? Quand prendre les greffons ? Comment les choisir et comment les conserver ?

Ouvert à tous-tes, info et inscription par mail ou par téléphone

Venez en apprendre plus sur la préparation des porte-greffes et la récolte de greffons de châtaigniers. Comment choisir son porte-greffe? Comment bien préparer sa châtaigneraie ? Quand prendre les greffons ? Comment les choisir et comment les conserver ?

Ouvert à tous-tes, info et inscription par mail ou par téléphone .

Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 66 77 28 33 chataigne@epidemains.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn more about preparing rootstocks and harvesting chestnut grafts. How to choose your rootstock? How to prepare your chestnut grove? When to take grafts? How to choose and store them?

Open to all, info and registration by e-mail or telephone

L’événement FORMATION DANS LA CHÂTAIGNERAIE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère