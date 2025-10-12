Formation de Premiers Secours Citoyen Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

A partir de 10 ans, tout le monde peut suivre cette formation.

Les situations d’accident sont abordées en plusieurs modules la préparation personnelle pour faire face à une catastrophe collective (inondation…), la protection en cas d’accident, l’alerte, l’examen, une personne s’étouffe, une personne saigne abondamment, etc… .

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 24 15 29 hendaye.sauvetage.cotier@orange.fr

