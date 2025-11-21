Formation « derniers secours » Résidence du lac Couëron

Formation « derniers secours » Résidence du lac Couëron vendredi 21 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription https://derniers-secours.fr/ Tout public, Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Accompagner un proche en fin de vie est une expérience forcément empreinte d’émotions et de questionnements. Face à ces moments délicats, il est parfois difficile de savoir comment agir, quoi dire, ou comment soutenir au mieux la personne aimée.Pour vous aider, la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) , en partenariat avec la Ville deCouëron, organise une « formation derniers secours ». Gratuite, elle vise à sensibiliser et informer sur les gestes et attitudes qui apportent réconfort et sérénité à un proche en fin de vie.Elle est animée par un binôme bénévole, composé d’un soignant et d’un non-soignant, tous deux expérimentés dans l’accompagnement de la fin de vie.Sur inscription.

Résidence du lac Couëron 44220