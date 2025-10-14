Formation « Des préjugés au racisme : les mécanismes du rejet » en octobre 2025 EthnoArt PARIS

Comment définir le racisme ? Comment cette idéologie a-t-elle vu le jour ? Sous quelles formes se manifeste-t-elle aujourd’hui ? Notre formation propose d’aborder les phénomènes de racisme et de discriminations comme des processus sociaux et historiques complexes. En mettant en perspective les vécus individuels et les dynamiques collectives, l’approche anthropologique apporte des clés de compréhension des mécanismes de transformation des différences (physiques, sociales, culturelles, géographiques, etc.) en inégalités et supports de discrimination.

OBJECTIFS

• Être capable d’identifier ses représentations à l’égard du racisme et des discriminations

• Savoir décrire les mécanismes anthropologiques qui mènent au racisme et aux discriminations

• Adapter sa posture de manière à prévenir le racisme et les discriminations en milieu professionnel

• Être capable de mobiliser les savoirs anthropologiques et les outils interculturels pour concevoir un projet à destination de vos publics renforçant la lutte contre le racisme et les discriminations

CONTENUS

• Définition collective des notions fondamentales : altérité, stéréotype, ethnocentrisme, discrimination, assignation identitaire, racisme, communautarisme, universalisme…

• Exploration de la construction scientifique du concept de « race » et illustration à partir d’exemples historiques et contemporains

• État des lieux du racisme et des discriminations en France aujourd’hui

• Analyse critique d’images véhiculées par les médias de minorités catégorisées : « jeunes de banlieue » / « roms » / « musulmans »…

PUBLIC

Formationouverte à tou.te.s les professionnel.le.s et bénévoles du champ éducatif, social, culturel, de la santé, de l’insertion, de l’accueil et plus généralement tous les métiers associés à l’accompagnement.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est nécessaire

Des préjugés au racisme : les mécanismes du rejet – Formation gratuite – les 14 et 15 octobre 2025

Du mardi 14 octobre 2025 au mercredi 15 octobre 2025 :

gratuit sous condition

Pour vous inscrire, contactez Eleonora Musella, ethnoart.eleonora@gmail.com, qui vous transmettra la fiche d’inscription ainsi que le bulletin d’adhésion à compléter.

Formation gratuite pour nos adhérent.e.s

(adhésion : 40€ individuel, 80€ personne morale et collectivité-entreprise)

Public adultes.

Date(s) :

EthnoArt 39 rue des Cascades 75020 PARIS

EthnoArt 39 rue des Cascades 75020 PARIS

ethnoart.eleonora@gmail.com https://www.facebook.com/ethnoart.asso/?locale=fr_FR