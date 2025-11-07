Formation des réferents école entreprise du bassin Bethune Bruay Lycee Carnot Bruay labuissiere Bruay-la-Buissière

Formation des réferents école entreprise du bassin Bethune Bruay Vendredi 7 novembre, 08h30 Lycee Carnot Bruay labuissiere Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T12:30:00

Fin : 2025-11-07T08:30:00 – 2025-11-07T12:30:00

Cette journée permetra aux differents acteurs de la relation école entreprise du territoire de decouvrir les differents contacts qui leurs pourront leur apporter une aide dans leur mission de decouverte des metiers, notament de l’Industrie.

Une visite des plateaux techniques du LPO CARNOT sera organisée.

Ces plateaux concernent les metiers de la conception industrielle, de la réalisation de machines automatisées, de la conduite de ligne de productio ainsi que la maintenance industrielle

journée d’information des référents école entreprise des établissements scolaires du bassin d’éducation Bethune Bruay industrie formation