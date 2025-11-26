Formation enregistrement de podcast Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Formation enregistrement de podcast Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mercredi 26 novembre 2025.
Ce module de 90 minutes vous apprendra les notions fondamentales du montage audio à l’aide d’un logiciel de montage gratuit : Audacity.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire à : maison.asso.11@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR