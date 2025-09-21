Formation et chantier participatif restauration de murs en pierres sèches Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC La Ciotat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

« Des pierres et des Hommes au coeur du vivant » Association « Le jardin de l’espérance » formation et chantier participatif restauration de murs en pierres sèches.

coordonnées GPS : 43.179279,5.591261

Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC 13600 la ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fabienne.aladern@jardinesperance.org »}] Terrain de 7 hectares situé dans un vallon surplombant La Ciotat, au départ de la route des crêtes. Le site est arrondi en forme d’amphithéâtre et présente des vestiges de cultures en restanques, de bâtiments d’exploitation, d’habitation et d’extraction d’eau

