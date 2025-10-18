FORMATION « FAIRE COLLECTIF » Le Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes
FORMATION « FAIRE COLLECTIF »
Le Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère
Au programme Apprendre à travailler ensemble, à décider ensemble…
Formation gratuite
Détail à venir
Le Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35
English :
Program: Learn to work together, make decisions together…
Free training
Details to come
German :
Auf dem Programm: Lernen, wie man zusammenarbeitet, wie man gemeinsam entscheidet…
Kostenlose Fortbildung
Details folgen
Italiano :
Il programma: imparare a lavorare insieme, prendere decisioni insieme…
Formazione gratuita
Dettagli in arrivo
Espanol :
En el programa: aprender a trabajar juntos, tomar decisiones juntos…
Formación gratuita
Más información
