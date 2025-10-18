FORMATION « FAIRE COLLECTIF » Le Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

samedi 18 octobre 2025.

FORMATION « FAIRE COLLECTIF »

Le Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Au programme Apprendre à travailler ensemble, à décider ensemble…

Formation gratuite

Détail à venir

Le Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

Program: Learn to work together, make decisions together…

Free training

Details to come

German :

Auf dem Programm: Lernen, wie man zusammenarbeitet, wie man gemeinsam entscheidet…

Kostenlose Fortbildung

Details folgen

Italiano :

Il programma: imparare a lavorare insieme, prendere decisioni insieme…

Formazione gratuita

Dettagli in arrivo

Espanol :

En el programa: aprender a trabajar juntos, tomar decisiones juntos…

Formación gratuita

Más información

