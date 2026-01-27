Formation Flamant Rose Saintes-Maries-de-la-Mer

Formation Flamant Rose

Samedi 14 février 2026 de 10h à 16h. Parc Ornithologique de Pont de Gau Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14

Une formation unique en France, au plus près d’un oiseau emblématique de la Camargue.

Le 14 février, une formation unique sur le Flamant rose au Parc ornithologique de Pont de Gau.

Plongez dans le monde fascinant de cet oiseau emblématique, décryptez son comportement, découvrez son rôle dans les écosystèmes camarguais.

Alternant apports théoriques en salle et mise en pratique sur les sentiers du parc, cette formation offre une approche concrète, vivante et accessible.



À l’issue de la journée, le Flamant rose n’aura plus de secrets pour vous… ou presque.



Inscriptions https://billets.parcornithologique.com/product/38



Samedi 14 février

12 personnes maximum

De 10h à 16h

Prêt de matériel optique formation à l’utilisation

Tarif plein 70 € Tarif réduit 60 € (étudiants, PMR, 15-18 ans) sur présentation d’un justificatif .

Parc Ornithologique de Pont de Gau Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur frederic@parcornithologique.com

English :

A unique training program in France, offering an up-close look at an iconic bird of the Camargue.



On February 14th, a unique training program on the Greater Flamingo will be held at the Pont de Gau Ornithological Park.

