Formation GARDIEN d’IMMEUBLE Agence RENNES NORD Rennes

Vous souhaitez exercer un métier de contact? Devenez Gardien d’immeuble!Vous exercerez un métier à la fois technique mais aussi de contact.Le Gardien d’immeuble est en lien permanent avec les occupants des logements, les partenaires et prestataires.•Il se charge de la propreté, de l’entretien des parties communes, du bon fonctionnement des installations techniques des habitations•Il intervient en cas de conflit de voisinage•Il surveille et participe à la maintenance du patrimoine immobilier•Il accueille, informe et conseille la clientèle (locataires et propriétaires).LES PREREQUIS :Niveau 3ème/ avoir niveau français B1/ Projet validé souhaité (immersion ou enquête métier)/réussir les tests de recrutement.Autonome, polyvalent, empathie, écoute, disponible certains Week-ends (astreintes), permis B souhaité, port de charges lourdes.DIPLOME PREPARE :CAP Gardien d’immeubles.

Réunion d’information : 3 septembre de 9H à 13H // Venir avec un CV et lettre de motivationAu lycée COETLOGON 53 rue Antoine Joly35000 RENNESFORMATION du 13 OCTOBRE 2025 au 6 MAI 2026

