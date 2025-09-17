Formation GARDIEN d’IMMEUBLE Agence RENNES NORD Rennes

Formation GARDIEN d’IMMEUBLE Agence RENNES NORD Rennes Mercredi 17 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez exercer un métier de contact? Devenez Gardien d’immeuble!Vous exercerez un métier à la fois technique mais aussi de contact.Le Gardien d’immeuble est en lien permanent avec les occupants des logements, les partenaires et prestataires.•Il se charge de la propreté, de l’entretien des parties communes, du bon fonctionnement des installations techniques des habitations•Il intervient en cas de conflit de voisinage•Il surveille et participe à la maintenance du patrimoine immobilier•Il

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-17T13:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine