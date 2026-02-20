Formation : gérer les tensions en instance de participation citoyenne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’atelier vise à développer une posture assertive en utilisant des outils de communication adaptés pour s’affirmer et aborder la gestion des conflits dans les instances de participation de façon plus sereine et favoriser un cadre d’échange bienveillant.

Durée : 3h

Objectifs :

· Identifier les différents niveaux d’engagement des participants

· Comprendre et identifier leurs besoins pour sortir des émotions néfastes et des jeux psychologiques

· Développer son assertivité grâce à la communication non violente

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h30 à 21h30

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100088124313827# https://www.facebook.com/profile.php?id=100088124313827#



