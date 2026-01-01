Formation “Gestes Qui Sauvent” Salle du Foyer rural Saint-Dizant-du-Gua

Formation “Gestes Qui Sauvent”

Salle du Foyer rural Place des Anciens Combattants Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 08:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Formation “Gestes Qui Sauvent” organisée par Les Secouristes de l’Estuaire (LSE17)

.

Salle du Foyer rural Place des Anciens Combattants Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 21 65 39 secoursestuaire17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gestes Qui Sauvent? training organized by Les Secouristes de l’Estuaire (LSE17)

L’événement Formation “Gestes Qui Sauvent” Saint-Dizant-du-Gua a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac