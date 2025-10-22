Formation gratuite au logiciel CANVA La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Formation gratuite au logiciel CANVA La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris mercredi 22 octobre 2025.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous propose un atelier de deux heures dédié à la création de vos contenus. CANVA est un outil de design et de communication visuelle en ligne dont la mission est de permettre à tout le monde de concevoir et de publier selon ses envies.

Vous souhaitez apprendre les bases du logiciel gratuit CANVA pour pouvoir créer vos flyers, cartes de visites ou affiches ? Cette formation vous permettra de prendre en main cet outil de communication.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-22T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-22T19:00:00+02:00_2025-10-22T21:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif