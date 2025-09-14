FORMATION INITIATION PERMACULTURE À L’OASIS CITADINE Montpellier

FORMATION INITIATION PERMACULTURE À L’OASIS CITADINE Montpellier dimanche 14 septembre 2025.

FORMATION INITIATION PERMACULTURE À L’OASIS CITADINE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-09-14 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Une journée de formation unique pour s’initier et vivre l’expérience de la permaculture le temps d’une journée conviviale à l’Oasis. Vous partirez à la découverte des nombreux potentiels de la permaculture ainsi que des savoir-faire agroécologiques du terroir Montpelliérain !

// Déroulement //

Lors de cette journée, nous vous invitons à découvrir et à vivre l’expérience de la permaculture à l’Oasis Citadine de Flaugergues, une incroyable micro-ferme urbaine collaborative vitrine de la permaculture à Montpellier. Au cœur du magnifique domaine du Château de Flaugergues, vous vivrez une journée animée et rythmée de moments conviviaux, le tout dans un cadre naturel exceptionnel classé monument historique.

Voici un avant gout du programme de la journée :

– Une initiation ludique pour se familiariser avec les grands principes de la permaculture

– La visite de la ferme urbaine collaborative pour découvrir les techniques culturales expérimentées sur l’Oasis

– Deux ateliers pratiques animés par nos formateurs

– Des moments d’échange et de partage entre les participants

En option (15€): Un déjeuner gourmand et une boisson produite à la ferme. Le tout fait maison et préparé avec beaucoup de passion par la team Oasis. On vous l’assure, vous allez vous régaler !

// Animation & formateurs //

Les formateurs amenés à intervenir lors de cette journée :

– David VIALA, ingénieur agronome titulaire d’un CCP en permaculture depuis 2015, David s’est formé à la permaculture en Australie, pays pionnier de la permaculture. Il expérimente aujourd’hui l’ensemble des principes de la permaculture sur l’Oasis Citadine de Flaugergues.

– Thierry SERENO, membre actif de l’association et grand passionné par le fonctionnement de nos écosystèmes naturels. Enseignant de métier, il saura vous communiquer son approche philosophique et émerveillé de la permaculture.

// Informations pratiques //

– Public Initiation, aucun pré-requis nécessaire, personnes intéressées par la permaculture et l’agroécologie

– Horaires 9h30 -> 17h30

– Adresse Oasis Citadine de Flaugergues, accès par la Rue de la Mogère à Montpellier.

– Participation 60€ pour une personne & 100€ pour 2 personnes / 50€ pour les adhérents de l’association / Tarif réduit 30€ (revenus annuels < SMIC) / Gratuit pour les membres actifs tout compris de l’association – Repas 15 € (option) Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter par mail sur contact@oasiscitadine.fr ou par téléphone au 06 18 12 05 02 . Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02 contact@oasiscitadine.fr English :

A unique training day to learn about and experience permaculture at the Oasis. Discover the many potentialities of permaculture and the agro-ecological know-how of the Montpellier region!

German :

Ein einzigartiger Ausbildungstag, um die Permakultur zu erlernen und zu erleben, während eines geselligen Tages in der Oase. Sie werden die zahlreichen Möglichkeiten der Permakultur und das agrarökologische Know-how der Region Montpellier entdecken!

Italiano :

Una giornata di formazione unica per conoscere e sperimentare la permacultura in un ambiente conviviale all’Oasi. Scoprirete i numerosi vantaggi potenziali della permacultura e il know-how agro-ecologico della regione di Montpellier!

Espanol :

Una jornada de formación única para conocer y experimentar la permacultura en un ambiente de convivencia en el Oasis. Descubrirá los múltiples beneficios potenciales de la permacultura, así como los conocimientos agroecológicos de la región de Montpellier

