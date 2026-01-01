Formation Intelligence Artificielle Rue Lucie Aubrac Boucau

Formation Intelligence Artificielle

Formation Intelligence Artificielle Rue Lucie Aubrac Boucau samedi 14 mars 2026.

Formation Intelligence Artificielle

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Claude, de la société Code Ouest viendra expliquer comment fonctionne l’IA, quelles sont ses limites, et les précautions d’usages à adopter. Elle fera ensuite un tour d’horizon des outils existants, puis abordera la question des usages pertinents au quotidien. Pour tout public, sur inscription.   .

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14  bibliotheque@boucau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formation Intelligence Artificielle

L’événement Formation Intelligence Artificielle Boucau a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Pays Basque