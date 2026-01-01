Formation Intelligence Artificielle Rue Lucie Aubrac Boucau

Formation Intelligence Artificielle

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Claude, de la société Code Ouest viendra expliquer comment fonctionne l’IA, quelles sont ses limites, et les précautions d’usages à adopter. Elle fera ensuite un tour d’horizon des outils existants, puis abordera la question des usages pertinents au quotidien. Pour tout public, sur inscription. .

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 bibliotheque@boucau.fr

English : Formation Intelligence Artificielle

