Formation kamishibaï La Bichette Passavant
Formation kamishibaï La Bichette Passavant samedi 7 mars 2026.
Formation kamishibaï
La Bichette 4 Chemin des Bichets Passavant Doubs
Tarif : 300 – 300 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Vous souhaitez devenir conteur ou conteuse kamishibaï, Osez !
Je vous accompagne et vous partage 14 ans d’expertise professionnelle avec le kamishibaï
Un ‘belle expérience sur mesure pour vous, bienveillante, pleine de joie et vous repartez avec toute la confiance en vous et la pratique pour oser conter ! .
La Bichette 4 Chemin des Bichets Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 05 14 gwladys.papillon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Formation kamishibaï
L’événement Formation kamishibaï Passavant a été mis à jour le 2026-02-02 par ENERGY CITIES