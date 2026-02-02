Formation kamishibaï La Bichette Passavant

Formation kamishibaï

La Bichette 4 Chemin des Bichets Passavant Doubs

Tarif : 300 – 300 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vous souhaitez devenir conteur ou conteuse kamishibaï, Osez !

Je vous accompagne et vous partage 14 ans d’expertise professionnelle avec le kamishibaï

Un ‘belle expérience sur mesure pour vous, bienveillante, pleine de joie et vous repartez avec toute la confiance en vous et la pratique pour oser conter ! .

La Bichette 4 Chemin des Bichets Passavant 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 05 14 gwladys.papillon@gmail.com

