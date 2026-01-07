Formation La comm écolo sans pipo Haguenau

Formation La comm écolo sans pipo

2 Rue Dominicains Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 09:00:00

fin : 2026-03-12 17:00:00

Date(s) :

2026-03-12

La nouvelle année, c’est le moment de secouer un peu ta com.

Animé et proposé par notre joie-lieuse Godeleine, communicante écolo et créative, au service des projets à impact.

Au programme

Faire le lien entre tes objectifs et tes valeurs

Comprendre les essentiels pour une com verte, simple et sincère

Découvrir le panorama des outils de com écolo

S’approprier les outils et passer à l’action pour révéler ta pépite

Pour indépendants, TPE et associations curieux de communiquer autrement. On partage, on échange, on s’inspire… et on repart motivé.e ! .

2 Rue Dominicains Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 40 10 78 zoe@joielieu.fr

English :

The New Year is the time to shake up your communications.

Hosted by Godeleine, our joyful and creative eco-communicator, at the service of high-impact projects.

