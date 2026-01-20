Formation LaHoChi Plou’escale Plouescat
Formation LaHoChi Plou’escale Plouescat samedi 21 février 2026.
Formation LaHoChi
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Formation LaHoChi Activez le pouvoir de l’énergie !
Et si vous pouviez offrir du bien-être à vous-même et aux autres grâce à une technique énergétique simple et puissante ?
Le 21 février de 9h30 à 17h, Sylvie, coach de vie et énergéticienne, vous propose une journée immersive de formation au LaHoChi, une méthode de soin énergétique aux hautes fréquences vibratoires.
Ce que vous allez apprendre
– À pratiquer l’autosoin pour vous ressourcer et équilibrer votre énergie
– À réaliser des soins sur les autres pour les accompagner vers plus de sérénité et de bien-être
– Un protocole simple et accessible, que vous pourrez utiliser immédiatement
Bonus
– Des techniques pour faire le vide et se connecter à vos intuitions afin de renforcer votre pratique énergétique et votre clarté intérieure.
– À la fin de cette journée et après une période d’autosoin, vous serez en mesure de pratiquer le LaHoChi en toute autonomie.
Offrez-vous un outil puissant pour transformer votre quotidien et celui de vos proches ! Places limitées, réservez dès maintenant !
Inscriptions par téléphone 07 86 43 64 68 ou par mail sylvie.bauer.coaching@gmail.com .
Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 86 43 64 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Formation LaHoChi Plouescat a été mis à jour le 2026-01-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX