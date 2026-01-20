Formation LaHoChi Plou’escale Plouescat

Formation LaHoChi

Formation LaHoChi Activez le pouvoir de l’énergie !

Et si vous pouviez offrir du bien-être à vous-même et aux autres grâce à une technique énergétique simple et puissante ?

Le 21 février de 9h30 à 17h, Sylvie, coach de vie et énergéticienne, vous propose une journée immersive de formation au LaHoChi, une méthode de soin énergétique aux hautes fréquences vibratoires.

Ce que vous allez apprendre

– À pratiquer l’autosoin pour vous ressourcer et équilibrer votre énergie

– À réaliser des soins sur les autres pour les accompagner vers plus de sérénité et de bien-être

– Un protocole simple et accessible, que vous pourrez utiliser immédiatement

Bonus

– Des techniques pour faire le vide et se connecter à vos intuitions afin de renforcer votre pratique énergétique et votre clarté intérieure.

– À la fin de cette journée et après une période d’autosoin, vous serez en mesure de pratiquer le LaHoChi en toute autonomie.

Offrez-vous un outil puissant pour transformer votre quotidien et celui de vos proches ! Places limitées, réservez dès maintenant !

Inscriptions par téléphone 07 86 43 64 68 ou par mail sylvie.bauer.coaching@gmail.com .

Plou’escale 16 Rue de Strasbourg Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 86 43 64 68

