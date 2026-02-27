NOS PRINCIPES

S’appuyer sur des méthodes pédagogiques participatives issues de l’éducation populaire qui favorisent les échanges et les réflexions collectives.

Permettre l’expérimentation du décentrement, de l’étonnement et du regard distancié.

Utiliser les résultats des recherches en anthropologie pour enrichir ses pratiques professionnelles.

OBJECTIFS

Être capable d’identifier ses propres représentations à l’égard des stéréotypes de genre.

Être en capacité de mobiliser les outils interculturels pour concevoir un projet basé sur la lutte contre les stéréotypes et les violences de genre.

Adapter sa posture et ses pratiques de manière à prévenir les discriminations sexistes et LGBTQI+-phobes en milieu professionnel.

CONTENUS

Exploration de la diversité des représentations du masculin et du féminin dans le monde.

Introduction au concept de genre : constructions sociales et culturelles de la féminité et de la virilité.

Genre, identités et orientation sexuelle.

Inscription obligatoire

Pour vous inscrire, contactez la formatrice Prune Savatofksi, ethnoart.prune@gmail.com, qui vous transmettra la fiche d’inscription ainsi que le bulletin d’adhésion à compléter.

Comment travailler la thématique du genre en contexte professionnel avec une diversité de publics (adultes, jeunes et enfants) ? Rendez-vous les 18 et 19 mars à lAssociation ethnoArt.

Du jeudi 19 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit sous condition

Formation gratuite pour nos adhérent.e.s

adhésion : 40€ individuel, 80€ personne morale et collectivité-entreprise

Public adultes.

Association ethnoArt 39 rue des Cascades 75020 Paris

ethnoart.prune@gmail.com https://www.facebook.com/ethnoart.asso/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ethnoart.asso/?locale=fr_FR



