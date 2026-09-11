AGENDA · Paris
Formation – Lecture à voix haute Paris Paris
lundi 5 octobre 2026 · Paris
Informations pratiques
Formation – Lecture à voix haute Paris Paris 5 octobre 2026 – 18 janvier 2027, les lundis
Les Livreurs vous proposent 12 séances de formation de lecture à voix haute les lundis du 05 octobre 2026 au 18 janvier 2027, de 19h à 21h30 (hors vacances scolaires).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-01-18T21:30:00.000+01:00
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