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Formation – Lecture à voix haute Paris Paris

lundi 5 octobre 2026 · Paris

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Lieu
Paris
Adresse
Paris
Ville
Paris

Formation – Lecture à voix haute Paris Paris 5 octobre 2026 – 18 janvier 2027, les lundis

Les Livreurs vous proposent 12 séances de formation de lecture à voix haute les lundis du 05 octobre 2026 au 18 janvier 2027, de 19h à 21h30 (hors vacances scolaires).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-01-18T21:30:00.000+01:00

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