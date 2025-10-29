Formation Les jouets buissonniers Ancenis-Saint-Géréon

Formation Les jouets buissonniers Ancenis-Saint-Géréon mercredi 29 octobre 2025.

Formation Les jouets buissonniers

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 95 – 95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Participez à cette formation sur les jouets buissonniers le mercredi 29 octobre de 9h30 à 17h à Ancenis-Saint-Géréon.

Objectifs de la formation

-Savoir reconnaitre des essences et des fruits sauvages directement en nature

-Découvrir, expérimenter et fabriquer plus de 10 jouets buissonniers.

-Comprendre et transmettre les bienfaits de la nature pour les enfants comme pour les adultes.

-Gagner du temps et de la sérénité pour votre année (club nature, ateliers, stages, école du dehors, IEF..)

Programme

Matinée (9h30 12h30)

Accueil et présentation des participants.

Utilisation de différentes essences et reconnaissance de certains jonc, fragon, marronnier, sureau, bambou, houx, sapin, noisetier, chêne, pin…

Premiers ateliers pratiques fabriquer des objets simples et complexes à partir d’éléments naturels. Le bateau en jonc, le mikado en fragon, le kazoo en sureau, Les bolass avec les pins et bien d’autres

​​Pause déjeuner (12h30 14h00)

Option menu du jour au restaurant (pré-réservation indispensable pour que la personne puisse s’organiser). Ou repas libre..

​​Après-midi (14h00 17h00)

Ateliers pratiques …..suite

Quizz sur les bienfaits de la nature chez les enfants

Echanges de pratiques (astuces, freins, blocages…) grâce au groupe et à nos expériences d’animateurs et d’animatrices

Les avantages

Un vrai gain de temps en une seule journée, tu découvres plus de 10 activités pour ton année complète.

Des activités clés en main simples, ludiques, reproductibles facilement avec ton groupe.

Des classiques de l’animation nature pour enrichir ton savoir-faire.

Une expérience immersive en pleine nature, avec des échanges entre pairs.

Des formations pour découvrir de nombreuses activités nature, pour toute personne travaillant auprès d’enfants de 3 à 15 ans. .

La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 audreytachoire@gmail.com

English :

Join us on Wednesday, October 29 from 9:30am to 5pm in Ancenis-Saint-Géréon for a training session on toys for the bush.

German :

Nehmen Sie am Mittwoch, den 29. Oktober von 9:30 bis 17:00 Uhr in Ancenis-Saint-Géréon an dieser Fortbildung über Buschspielzeug teil.

Italiano :

Unitevi a noi mercoledì 29 ottobre dalle 9.30 alle 17.00 ad Ancenis-Saint-Géréon per questo corso di formazione sui giocattoli della foresta.

Espanol :

Acompáñenos el miércoles 29 de octubre, de 9.30 a 17.00 horas, en Ancenis-Saint-Géréon, en este curso de formación sobre juguetes del bosque.

L’événement Formation Les jouets buissonniers Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis