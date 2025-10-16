Formation « Lutte contre les discriminations dans l’éducation » APSAJ Paris
Formation « Lutte contre les discriminations dans l’éducation » APSAJ Paris jeudi 16 octobre 2025.
Durant deux jours, vous serons proposées des activités et des échanges pour clarifier le concept de discrimination, appréhender et comprendre ses mécanismes, réfléchir à la reproduction des inégalités, notamment à l’école, et réinterroger les pratiques éducatives susceptibles de les enrayer.
Une formation pour lutter contre les discriminations dans les pratiques éducatives.
Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :
jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
APSAJ 156, rue d’Aubervilliers 75019 Paris