Formation « Lutte contre les discriminations dans l’éducation » APSAJ Paris

Formation « Lutte contre les discriminations dans l’éducation » APSAJ Paris jeudi 16 octobre 2025.

Durant deux jours, vous serons proposées des activités et des échanges pour clarifier le concept de discrimination, appréhender et comprendre ses mécanismes, réfléchir à la reproduction des inégalités, notamment à l’école, et réinterroger les pratiques éducatives susceptibles de les enrayer.

Une formation pour lutter contre les discriminations dans les pratiques éducatives.

Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T10:00:00+02:00_2025-10-16T17:00:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T17:00:00+02:00

APSAJ 156, rue d’Aubervilliers 75019 Paris