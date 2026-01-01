Formation : mener une carte exploratoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Formation : mener une carte exploratoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mercredi 21 janvier 2026.
Venez comprendre la marche exploratoire, cet outil qui permet de toucher de nombreuses thématiques :
cadre de vie, jeunesse, déplacements et accessibilité, culture, histoire et/ou patrimoine, végétalisation et nature en ville, la place des femmes…
• La To do List : les essentiels pour la préparation et l’animation du diagnostic en marchant
• Réaliser une carte
• Un peu d’entrainement !
Le mercredi 21 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation à maison.asso.11@paris.fr
Public adultes.
Date(s) : 2026-01-21T19:00:00+02:00_2026-01-21T21:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/
