Formation : mener une carte exploratoire Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Venez comprendre la marche exploratoire, cet outil qui permet de toucher de nombreuses thématiques :

cadre de vie, jeunesse, déplacements et accessibilité, culture, histoire et/ou patrimoine, végétalisation et nature en ville, la place des femmes…

• La To do List : les essentiels pour la préparation et l’animation du diagnostic en marchant

• Réaliser une carte

• Un peu d’entrainement !

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation à maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/



