Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole »
Formation « Mieux orienter vers l'offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole » mardi 9 décembre 2025.
Le lieu sera bientôt indiqué
La formation se tiendra bien le mardi 9 décembre, le lieu sera prochainement précisé et sera indiqué sur cette page !
Cette formation, construite et animée par des agent·es de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, vous propose de :
- vous guider et vous outiller dans vos missions sur le terrain ;
- vous partager les informations essentielles sur les dispositifs de l’action sociale à Paris que vous pouvez transmettre aux personnes accompagnées
- clarifier votre rôle en tant que bénévole dans cette mission de première orientation, aux côtés des professionnel·les
Et bien sûr, répondre à toutes vos questions !
Vous êtes bénévole et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’offre sociale parisienne pour mieux orienter les personnes que vous rencontrez sur le terrain ? Cette formation est faite pour vous !
Le mardi 09 décembre 2025
de 18h30 à 20h30
gratuit
Inscrivez-vous en complétant le formulaire
Tout public.
