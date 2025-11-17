Formation Mode Emploi (Industrie) Agence TARBES PYRENEES Tarbes

Formation Mode Emploi (Industrie) Lundi 17 novembre, 08h30 Agence TARBES PYRENEES Hautes Pyrenees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Réunion d’information coanimée par la Région Occitanie et France Travail.

Que vous ayez un projet de formation déjà défini ou que vous soyez en période de réflexion sur une orientation vers les métiers de l’industrie, cette matinée vous permettra de : – Vous informer sur les formations professionnelles existantes dans le secteur de l’industrie et comment y accéder. Intervention du GRETA Midi-Pyrénées Ouest – Visiter les plateaux techniques du Lycée polyvalent Jean Dupuy à Tarbes

Agence TARBES PYRENEES 65000 Tarbes Tarbes 65000 Le Pradeau Hautes Pyrenees Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525187 »}]

Réunion d’information coanimée par la Région Occitanie et France Travail. La semaine de l’industrie Découverte formation