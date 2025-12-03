Formation montage de podcast Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Cette formation en deux temps vous permettra d’en apprendre plus sur les bases du montage d’un podcast. Editer sa voix, ajouter de la musique etc. Vous en apprendrez aussi plus sur les moyens de diffusions de votre podcast.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire à : maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR