Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Condorcet à Ribemont, Ribemont

Formation numériques pour les agents des collèges 1 et 8 avril Collège Condorcet à Ribemont Aisne
Réservé aux agents départementaux dans les collèges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T08:20:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00
Formation assurée par les conseillers numériques du Département
Collège Condorcet à Ribemont collège de Ribemont Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France
Un temps dédié aux bases du numérique sur PC, du clavier au traitement de texte en passant par la gestion des fichiers et la navigation sécurisée.