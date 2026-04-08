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Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon

Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon

Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon mercredi 8 avril 2026.

Lieu : College Jean Mermoz

Adresse : rue du 2e regiment de dragons Laon

Ville : 02000 Laon

Département : Aisne

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Tarif : Réservé aux agents départementaux dans les collèges

Formation numériques pour les agents des collèges Mercredi 8 avril, 08h20 College Jean Mermoz Aisne

Réservé aux agents départementaux dans les collèges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Formation assurée par les conseillers numériques du Département

College Jean Mermoz rue du 2e regiment de dragons Laon Laon 02000 La Neuville Aisne Hauts-de-France
Un temps dédié aux bases d’outils numériques professionnels : compte Microsoft, messagerie, applications 365, Intranet..

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