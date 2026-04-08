Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon
Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon mercredi 8 avril 2026.
Formation numériques pour les agents des collèges Mercredi 8 avril, 08h20 College Jean Mermoz Aisne
Réservé aux agents départementaux dans les collèges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00
Formation assurée par les conseillers numériques du Département
College Jean Mermoz rue du 2e regiment de dragons Laon Laon 02000 La Neuville Aisne Hauts-de-France
Un temps dédié aux bases d’outils numériques professionnels : compte Microsoft, messagerie, applications 365, Intranet..
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