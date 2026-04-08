Formation numériques pour les agents des collèges, College Jean Mermoz, Laon

Formation numériques pour les agents des collèges Mercredi 8 avril, 08h20 College Jean Mermoz Aisne

Réservé aux agents départementaux dans les collèges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T08:20:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Formation assurée par les conseillers numériques du Département

College Jean Mermoz rue du 2e regiment de dragons Laon Laon 02000 La Neuville Aisne Hauts-de-France

Un temps dédié aux bases d’outils numériques professionnels : compte Microsoft, messagerie, applications 365, Intranet..