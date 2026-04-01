Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Simone Veil de Wassigny, Wassigny
Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Simone Veil de Wassigny, Wassigny mercredi 1 avril 2026.
Formation numériques pour les agents des collèges Mercredi 1 avril, 08h20 Collège Simone Veil de Wassigny Aisne
Réservé aux agents départementaux dans les collèges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T08:20:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T08:20:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00
Formation assurée par les conseillers numériques du Département
Collège Simone Veil de Wassigny Place du Docteur Maréchal, 02630 Wassigny Wassigny 02630 Aisne Hauts-de-France
Un temps dédié aux bases du numérique sur PC, du clavier au traitement de texte en passant par la gestion des fichiers et la navigation sécurisée.