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Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Simone Veil de Wassigny, Wassigny

Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Simone Veil de Wassigny, Wassigny

Formation numériques pour les agents des collèges, Collège Simone Veil de Wassigny, Wassigny mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Collège Simone Veil de Wassigny

Adresse : Place du Docteur Maréchal, 02630 Wassigny

Ville : 02630 Wassigny

Département : Aisne

Début : mercredi 1 avril 2026

Fin : mercredi 1 avril 2026

Tarif : Réservé aux agents départementaux dans les collèges

Formation numériques pour les agents des collèges Mercredi 1 avril, 08h20 Collège Simone Veil de Wassigny Aisne

Réservé aux agents départementaux dans les collèges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T08:20:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T08:20:00+02:00 – 2026-04-01T11:30:00+02:00

Formation assurée par les conseillers numériques du Département

Collège Simone Veil de Wassigny Place du Docteur Maréchal, 02630 Wassigny Wassigny 02630 Aisne Hauts-de-France
Un temps dédié aux bases du numérique sur PC, du clavier au traitement de texte en passant par la gestion des fichiers et la navigation sécurisée.