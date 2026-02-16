Formation Observatoire des saisons Bozouls
Formation Observatoire des saisons Bozouls samedi 21 février 2026.
Formation Observatoire des saisons
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Participez à un inventaire scientifique participatif sur le changement climatique !
Participez à un inventaire scientifique participatif sur le changement climatique !
Observez la faune et la flore au fil des saisons autour de chez vous et contribuez ainsi aux recherches sur le changement climatique et ses impacts sur la biodiversité.
Le PETR vous propose ce temps de formation gratuit pour participer à l’inventaire un protocole simple à mettre en place dans votre jardin, votre environnement, en salle de classe !
Inscription recommandée au 05 65 61 06 57
Animation proposée dans l’ABC PETR Haut-Rouergue
animée par le CPIE du Rouergue .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a participatory scientific inventory on climate change!
L’événement Formation Observatoire des saisons Bozouls a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)