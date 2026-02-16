Formation Observatoire des saisons

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Participez à un inventaire scientifique participatif sur le changement climatique !

Observez la faune et la flore au fil des saisons autour de chez vous et contribuez ainsi aux recherches sur le changement climatique et ses impacts sur la biodiversité.

Le PETR vous propose ce temps de formation gratuit pour participer à l’inventaire un protocole simple à mettre en place dans votre jardin, votre environnement, en salle de classe !

Inscription recommandée au 05 65 61 06 57

Animation proposée dans l’ABC PETR Haut-Rouergue

animée par le CPIE du Rouergue .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57

English :

Take part in a participatory scientific inventory on climate change!

