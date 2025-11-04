Formation Opérateur-régleur sur machine-outil à commandes numériques Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Romorantin-Lanthenay

Formation Opérateur-régleur sur machine-outil à commandes numériques Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Romorantin-Lanthenay mardi 4 novembre 2025.

Formation Opérateur-régleur sur machine-outil à commandes numériques Mardi 4 novembre, 08h00 Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Participez à notre réunion collective concernant la formation certifiante d’Opérateur régleur sur machines à commandes numériques et boostez votre carrière dans l’industrie ! Cette formation est un DEFI : Une embauche est prévue à l’issue de celle-ci. Elle vise à vous doter des compétences essentielles pour maîtriser le réglage et l’optimisation des machines à commandes numériques. À l’issue de la formation, vous recevrez une certification reconnue, attestant de vos compétences et augmentant vos

Agence ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513531 »}]

Participez à notre réunion collective concernant la formation certifiante d’Opérateur régleur sur machines à commandes numériques et boostez votre carrière dans l’industrie ! 1 jour 1 formation