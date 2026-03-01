Formation P.S.C. Premiers Secours Citoyen Route du Bourg Mellac

Formation P.S.C. Premiers Secours Citoyen

Route du Bourg Foyers communaux Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:45:00

fin : 2026-03-28 18:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, aux bons gestes pour sauver des vies, le comité des fêtes de Penlann, le Zabrenn, la Pépinière, de Mellac 29300, en étroite collaboration avec l’Association A.S.S.B.K. (Association de Sauvetage et Secourisme Bro Kemperlé), propose une autre formation diplômante d’une durée de 8h30 avec 10 stagiaires. La formation P.S.C. s’adresse à toute personne qui souhaite maîtriser les gestes élémentaires de secours en cas d’urgence vitale, mais qui souhaite également apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne. Elle est proposée aux personnes âgées de plus de 10 ans, à tout public adultes, étudiants, métiers du sport… .

Route du Bourg Foyers communaux Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 81 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Formation P.S.C. Premiers Secours Citoyen

L’événement Formation P.S.C. Premiers Secours Citoyen Mellac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS