Formation parent enfant PSC1 Gençay

Formation parent enfant PSC1 Gençay samedi 25 octobre 2025.

Formation parent enfant PSC1

Maison de la Petite Enfance Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

À partir de 10 ans

journée complète, 20€ le duo

sur inscription .

Maison de la Petite Enfance Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 famille@millebulles-csc86.org

English : Formation parent enfant PSC1

German : Formation parent enfant PSC1

Italiano :

Espanol :

L’événement Formation parent enfant PSC1 Gençay a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou