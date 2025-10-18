Formation photo/vidéo Studio DNE PARIS

Formation photo/vidéo Studio DNE PARIS samedi 18 octobre 2025.

Vous souhaitez booster la qualité de vos réalisations photos et vidéos pour vos projets persos ou pros, ou pour communiquer sur vos sites et réseaux sociaux ? Vous désirez améliorer vos résultats, découvrir les capacités de vos smartphones ou petites caméras ?

Venez découvrir les bases et les trucs de pro pour bien démarrer lors de nos sessions les samedi de 14h30 à 17h30 dans notre studio photo/vidéo au 176 rue Pelleport, dans le 20ème. ( à partir de 16 ans).

Atelier 1 : Prise de vue photo/vidéo

Atelier 2 : story-telling, reportage

Atelier 3 : Montage post-production

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit sous condition

Gratuit de 16 à 21 ans avec le pass culture

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Studio DNE 176 rue Pelleport 75020 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/demain-nos-enfants/evenements/photographier-filmer-avec-votre-smartphone-ou-appareil-photo-niveau-1 +33662799670 contact@demainnosenfants.org