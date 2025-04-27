FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE Montpellier

FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE Montpellier dimanche 27 avril 2025.

FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE

86 Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-27

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-04-27 2025-05-25 2025-06-29 2025-07-06 2025-07-27 2025-08-31

Un cycle de journées de formations mensuelles dédiées aux pratiques agroécologiques au potager !

Ces journées sont conçues pour vous offrir un équilibre entre théorie et pratique, afin de vous donner une compréhension approfondie des principes et des techniques de l’agroécologie.

Un cycle de journées de formations mensuelles dédiées aux pratiques agroécologiques au potager !

Ces journées sont conçues pour vous offrir un équilibre entre théorie et pratique, afin de vous donner une compréhension approfondie des principes et des techniques de l’agroécologie.

Déroulé

9h30 à 17h30 Un dimanche par mois

Repas partagé le midi

Contenu de la formation

Matinée théorique Vous commencerez par une session théorique où vous apprendrez les bases de l’agroécologie, les principes de la permaculture, la gestion des sols, la biodiversité, et les techniques respectueuses de l’environnement pour une agriculture durable. Chaque mois, un thème spécifique sera exploré en profondeur, vous permettant de construire progressivement vos connaissances.

Après-midi pratique L’après-midi sera consacré à la mise en pratique des notions abordées le matin. Vous participerez à des activités concrètes telles que la préparation du sol, la plantation, la gestion de l’eau, le compostage, et bien d’autres. Cet aspect pratique vous permettra de développer des compétences réelles et applicables directement sur votre propre terrain ou jardin.

Avantages des ateliers

Apprentissage progressif et continu sur un an

Encadrement par l’équipe de l’Oasis Citadine

Échange avec d’autres participants pour partager des expériences et des conseils

Mise en pratique immédiate des concepts théoriques

Ces journées sont idéales pour toute personne désireuse de se lancer dans l’agroécologie ou de perfectionner ses compétences dans ce domaine. Que vous soyez débutant.e ou déjà initié.e, vous repartirez avec des outils concrets pour contribuer à une agriculture plus respectueuse de l’environnement. .

86 Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

English :

A series of monthly training days dedicated to agroecological practices in the vegetable garden!

These days are designed to offer you a balance between theory and practice, to give you an in-depth understanding of the principles and techniques of agroecology.

German :

Eine Reihe von monatlichen Fortbildungstagen, die den agroökologischen Praktiken im Gemüsegarten gewidmet sind!

Diese Tage sind so konzipiert, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis bieten, um Ihnen ein tieferes Verständnis der Prinzipien und Techniken der Agrarökologie zu vermitteln.

Italiano :

Una serie di giornate di formazione mensili dedicate alle pratiche agroecologiche nell’orto!

Queste giornate sono pensate per offrirvi un equilibrio tra teoria e pratica, per farvi comprendere a fondo i principi e le tecniche dell’agroecologia.

Espanol :

Una serie de jornadas de formación mensuales dedicadas a las prácticas agroecológicas en el huerto

Estas jornadas están diseñadas para ofrecerle un equilibrio entre teoría y práctica, para que conozca en profundidad los principios y las técnicas de la agroecología.

L’événement FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER