FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE Montpellier

FORMATION POTAGER MOIS PAR MOIS OASIS CITADINE

86 Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 60 – 60 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dimanche 29 mars de 9h30 à 17h30

Découvrez le rôle essentiel des arbres dans l’équilibre des écosystèmes, puis apprenez les techniques de greffe pour multiplier et améliorer vos arbres fruitiers.

Dimanche 29 mars de 9h30 à 17h30

Sur réservation .

86 Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

Afficher la carte du lieu

English :

Sunday March 29, 9:30 am to 5:30 pm

Discover the essential role of trees in the balance of ecosystems, then learn grafting techniques to multiply and improve your fruit trees.

