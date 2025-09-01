Formation pour les aidants Maison des associations Vesoul

Début : 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-09-01 17:00:00

2025-09-01

2025-10-06

2025-11-03

2025-12-01

2026-01-05

France Alzheimer organise à Vesoul une formation gratuite pour les aidants accompagnant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Elle se déroulera le premier lundi de chaque mois de septembre à décembre 2025, ainsi qu’en janvier 2026, de 14h à 17h à la Maison des Associations. .

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 50 46 74 contact70@francealzheimer.org

