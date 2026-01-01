Formation pour les aidants Maison des associations Vesoul
Formation pour les aidants Maison des associations Vesoul lundi 5 janvier 2026.
Formation pour les aidants
Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 14:00:00
fin : 2026-01-05 17:00:00
Date(s) :
2026-01-05
France Alzheimer organise à Vesoul une formation gratuite pour les aidants accompagnant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Elle se déroulera le premier lundi de chaque mois de septembre à décembre 2025, ainsi qu’en janvier 2026, de 14h à 17h à la Maison des Associations. .
Maison des associations 53 Rue Jean Jaurès Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 50 46 74 contact70@francealzheimer.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Formation pour les aidants
L’événement Formation pour les aidants Vesoul a été mis à jour le 2025-05-23 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL